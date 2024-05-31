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Бобровский вышел на второе место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на вторую позицию по матчам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.

Для Бобровского этот матч стал 86-м в карьере в плей-офф Кубка Стэнли.

Таким образом, россияинин поднялся на второе место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым. 

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ненавидит подготовку к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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