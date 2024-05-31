Бобровский вышел на второе место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.
Для Бобровского этот матч стал 86-м в карьере в плей-офф Кубка Стэнли.
Таким образом, россияинин поднялся на второе место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ненавидит подготовку к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).