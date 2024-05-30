Овечкин — о предсезонке: ненавижу, хочется закончить с хоккеем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ненавидит подготовку к сезону в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я ненавижу подготовительный сезон. Вообще. Ненавижу. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжёлое. После отпуска ты приехал, загар у тебя, всё хорошо, ты счастливый. И тебе звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку», — заявил 38-летний Овечкин в YouTube-шоу «Это хоккей, брат!».

В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 853 гола, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 заброшенные шайбы.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал упущенное чемпионство «Динамо» в РПЛ.