Овечкин — об упущенном чемпионстве «Динамо»: была обида за команду и болельщиков
«Смотрел матч с «Краснодаром», очень переживал. Жалко то, что не выиграли. Была обида такая за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь. Будем надеяться на следующий год», — сказал Овечкин YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».
Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.
Ранее Марцел Личка заявил, что депрессия «Динамо» из-за упущенного чемпионства не перейдёт на следующий сезон.