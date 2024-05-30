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Овечкин — об упущенном чемпионстве «Динамо»: была обида за команду и болельщиков

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал упущенное чемпионство «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Смотрел матч с «Краснодаром», очень переживал. Жалко то, что не выиграли. Была обида такая за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь. Будем надеяться на следующий год», — сказал Овечкин YouTube-каналу «Это хоккей, брат!»

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Марцел Личка заявил, что депрессия «Динамо» из-за упущенного чемпионства не перейдёт на следующий сезон.

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