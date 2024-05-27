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Личка: депрессия «Динамо» из-за упущенного чемпионства не перейдёт на следующий сезон

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о депрессии столичного клуба после упущенного чемпионства в сезоне-2023/24.

«Я уверен, что депрессия от итогов концовки чемпионата не перейдёт на следующий сезон. Это должно мотивировать «Динамо». Для этого и существует футбол. То, что было в матче с «Краснодаром», не купишь за деньги. Ты должен это заслужить на тренировках и играх. Весь год мы работали и могли выиграть этот матч», — цитирует Личку «Чемпионат».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». Столичный клуб стал третьим.

Ранее Личка высказался о своём будущем в клубе.

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