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Личка: думаю, что остаюсь в «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о своём будущем в клубе.
Личка: думаю, что остаюсь в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Понятно, тяжело. Я думаю, уже все верили, что у нас получится наконец сделать последний шаг. Думаю, что остаюсь в «Динамо». Как говорил Дмитрий Гафин, опция автоматического продления контракта активировалась, ничего не меняется», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

Накануне «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». «Динамо» стало третьим.

Ранее Личка заявил, что матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти.

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