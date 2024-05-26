Личка: матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды в решающем матче за звание чемпиона России с «Краснодаром».

«Это жизнь и футбол. Это был вопрос жизни и смерти. Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», — цитирует Личку «Чемпионат».

Накануне «Динамо» уступило в матче с «Краснодаром» (0:1) и потеряло шансы на чемпионство. Титул в шестой раз подряд завоевал «Зенит». Серебряные медали РПЛ достались «Краснодару». «Динамо» стало третьим.

Ранее сообщалось, что Личка намекнул на возможный уход из «Динамо».