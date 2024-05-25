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Личка намекнул на возможный уход из «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал своё будущее в московском клубе.

Чешский специалист выполнил задачу на сезон — динамовцы попали в тройку. Таким образом, контракт тренера с клубом продлён автоматически.

«Каким я вижу следующий сезон? Если я буду здесь, в «Динамо». Я не знаю. Что может пойти не так? Секрет. У меня нет предложений от других клубов — я поеду домой, отдохну, мне не хватает детей. Но я же вернусь? Посмотрим», — сказал Личка в разговоре со Sport24.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке. 

Ранее Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо».

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