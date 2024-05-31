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25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

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«Флорида Пантерз» нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 34 сейва.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз». 

Ранее «Эдмонтон» переиграл «Даллас» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.

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