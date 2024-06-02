Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на второе место среди россиян по количеству матчей в плей-офф НХЛ.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1. Российский голкипер отразил 23 броска по своим воротам.

Для Бобровского этот матч стал 87-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, россиянин вышел на чистое второе место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Евгения Набокова.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей.