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Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на второе место среди россиян по количеству матчей в плей-офф НХЛ.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.  Российский голкипер отразил 23 броска по своим воротам.

Для Бобровского  этот матч стал 87-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, россиянин вышел на чистое второе место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Евгения Набокова.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей.

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