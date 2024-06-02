Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли
Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1. Российский голкипер отразил 23 броска по своим воротам.
Для Бобровского этот матч стал 87-м в карьере в плей-офф НХЛ.
Таким образом, россиянин вышел на чистое второе место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Евгения Набокова.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей.