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Шестёркин с Панариным провели церемонию рукопожатия с Тарасенко и Бобровским

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«Флорида Пантерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1. 

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения по своим воротам. 

У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 сейва.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

По итогам решающей встречи команды провели традиционную церемонию рукопожатий. В эфир попали поздравления российских игроков «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестёркина соотечественников из «Флориды» Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей.

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