«Бобровский делает для команды очень много»: «Флорида» повела 3-2 в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Рейнджерс»

«Флорида» нанесла второе подряд поражение «Рейнджерс» в полуфинальной серии Кубка Стэнли и повела со счётом 3-2. Уже в следующем матче команда Пола Мориса может оформить выход в решающую стадию турнира. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27, Игорь Шестёркин совершил 34 спасения из 36 возможных и был признан третьей звездой встречи. Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

Финал Восточной конференции с участием «Флориды» и «Рейнджерс» ещё до его начала окрестили противостоянием вратарей, и Сергей Бобровский с Игорем Шестёркиным раз за разом подтверждали это. Три из четырёх встреч серии закончились в овертайме, и от пятой также можно было ожидать разборок в дополнительное время. Однако мастерства голкипера «Рейнджерс» не хватило, чтобы затащить в него команду, хотя по окончании встречи Шестёркин и был признан её третьей звездой.

В первом периоде зрители «Мэдисон Сквер Гарден» голов не увидели, чему, пожалуй, могли быть только рады, так как «Флорида» действовала мощнее и едва не открыла счёт в самом начале игры: шайба после броска Сэма Беннета угодила в штангу. Затем Шестёркин в ближнем бою нейтрализовал Кевина Стенлунда. Бобровский ответил двумя классными сейвами в концовке: сначала снял шайбу с клюшки Винсента Трочека и тут же парировал бросок Адама Фокса, сыгравшего на добивании.

Всё перевернулось в самом начале второй двадцатиминутки. Игроки «Пантерз» заработали большинство, но реализовать его не сумели, а вместо этого получили гол в свои ворота. Крис Крайдер и Мика Зибанеджад после потери Мэтью Ткачука убежали вдвоём на рандеву с Бобровским. В итоге американский нападающий уложил голкипера на лёд и беспрепятственно завёл шайбу в ворота. Этот гол в меньшинстве стал шестым для «Рейнджерс» в текущем плей-офф, чего в лиге не случалось уже 16 лет. В последний раз это удалось «Детройту».

Через несколько минут численное преимущество получили уже хозяева и после того, как Никко Микола снёс Шестёркина, могли вообще остаться впятером против троих. Однако Эрик Густафссон вступился за своего вратаря и тоже отправился на скамейку штрафников, а его команда так и не сумела выжать из большинства гол. А когда составы уравнялись, «Флорида» наказала оппонента за расточительность. Беннетт шикарным пасом обострил неспешную атаку гостей, выведя Густава Форслинга один на один с Шестёркиным. Шведский защитник не растерялся и с левой руки отправил шайбу в ближний угол.

В третьем периоде «Флорида» прочно обосновалась на половине площадки соперника, то и дело заставляя вратаря «Рейнджерс» проявлять чудеса реакции. В одном из моментов, когда на пятаке образовалась настоящая куча мала, участники которой пытались протолкнуть шайбу в ворота, Игорь не только сумел выбить её, но и успел напихать Ткачуку, слишком ретиво на него наседавшему. Бобровский, работы у которого было гораздо меньше, концентрацию не терял. Так, в середине периода он отразил мощный бросок Алекса Веннберга из левого круга вбрасывания, а Шестёркин спустя пару минут на похожий выстрел Антона Лунделля среагировать не успел. В этом эпизоде немалую роль сыграл Владимир Тарасенко, расположившийся на пятаке перед голкипером и перекрыв тому обзор.

За 2,5 минуты до финальной сирены Питер Лавиолетт решил снять вратаря, но это сыграло на руку «Пантерз» — Беннетт к результативной передаче добавил ещё и гол в пустые ворота. После того как Шестёркин вернулся в рамку, «Рейнджерс» успел отквитать одну шайбу, но на большее времени уже не хватило. Итог: дружина Лавиолетта уступает в серии — 2-3. «Флорида» же возвращается в Санрайз в прекрасном настроении, имея прекрасные шансы поставить точку в этом полуфинале уже в следующем матче, который пройдёт на их домашней арене.

Бобровский, хотя на этот раз и не попал в тройку лучших игроков матча, отметился другими достижениями. Эта победа стала для него 40-й в плей-офф НХЛ. Сергей опередил по этому показателю Николая Хабибуллина и вышел на третье место среди российских вратарей. Всего два выигрышных матча отделяют голкипера «Пантерз» от Евгения Набокова (42), а абсолютный лидер здесь — Андрей Василевский с 66 победами. А по количеству проведённых игр в Кубке Стэнли Боб — второй среди соотечественников (86) после коллеги из «Тампы».

После матча двукратный обладатель «Везины» поблагодарил партнёров за игру в обороне, особенно при игре в меньшинстве.

«Ребята своё дело знают. Видят ситуацию, играют раскрепощённо, стараются изо всех сил. [«Рейнджерс»] очень хорошо действует в большинстве. Арсенал у них очень мощный», — отметил Сергей.

В свою очередь, капитан команды Александр Барков подтвердил, что защита «Флориды» на высоте на протяжении всего этого плей-офф.

«Мы полностью настроены на игру. Боб, безусловно, каждый матч делает для команды очень много, это сильно помогает. Как команда, как пятёрка, мы боремся и действуем правильно», — отметил финский хоккеист.