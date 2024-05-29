Вопреки 37 сейвам Шестёркина и двум пасам Панарина: «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в овертайме, у Бобровского — ассист

Сергей Бобровский был признан второй звездой четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли, завершившегося победой «Флориды» в овертайме. Голкипер хозяев не только отразил 21 бросок, но и записал в актив голевую передачу в случае с первым голом. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 37 сейвов, а Артемий Панарин отметился двумя ассистами, но этого оказалось недостаточно, чтобы сравнять счёт в противостоянии.

В преддверии четвёртого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Рейнджрес» «Флорида» оказалась в незавидном положении. Команда Пола Мориса проиграла две встречи подряд, и восторженный хор экспертов, звучавший на протяжении двух раундов плей-офф, слегка поутих. Главный тренер уже в концовке предыдущей игры начал искать новые сочетания игроков в тройках, понимая, что команде нужна какая-то встряска. Тогда это позволило «Пантерз» совершить камбэк в третьем периоде, так что Александр Барков начал матч в компании Сэма Рейнхарта и Картера Верхаге, а во втором звене объединились Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт и Эван Родригес.

Но даже в таких сочетаниях в первом периоде у «Флориды» так и не получилось распечатать ворота Игоря Шестёркина, который отразил за стартовый отрезок 11 бросков. А его оппонент Сергей Бобровский, хотя и сделал на сейв больше, вынужден был капитулировать перед мощным броском Винсента Трочека. Шикарным пасом из-за линии ворот в этом эпизоде отметился Артемий Панарин.

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В одном из моментов российский вратарь в очередной раз совершил суперсейв, который можно объяснить только сумасшедшим вратарским чутьём, чувством ворот и немножко везением. Мика Зибанежад в концовке периода нанёс классный бросок, и Бобровский отреагировал на него лишь лёгким движением плеча. Шайба скользнула по экипировке, угодила в перекладину и отлетела в площадку. Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен назвал именно это действие голкипера главным сейвом матча.

Во втором игровом отрезке хозяева усилили натиск и вчистую перебросали «Рейнджерс» — 15 попаданий в створ против четырёх. Первый гол «Пантерз» состоялся ближе к середине периода, причём голевую атаку начал Бобровский и стал лишь вторым вратарём после Джейка Эттингера, которому удалось набрать очки в этом плей-офф. Сергей сделал передачу на Форслинга, а тот, в свою очередь, отпасовал Беннетту. Канадский форвард на скорости ворвался в зону и бросил по воротам. Шайба попала в Шестёркина, а затем отскочила за его спину и замерла возле штанги. На добивание бросились Владимир Тарасенко и сам Беннетт, и именно Сэму удалось в борьбе протолкнуть снаряд в сетку.

Не прошло и пяти минут, как «Флорида» вышла вперёд, реализовав большинство. Барков набросил на Ткачука, тот попытался переправить шайбу в ворота, но она заметалась в воздухе, ударившись сначала о вратаря, а затем о защитника. Оказавшийся на пятачке Верхаге умудрился с лёту переправить её в цель мимо Шестёркина.

У нападающих хозяев было ещё немало опасных моментов, в том числе выход один на один Баркова, но голкипер «Рейнджерс» проявлял чудеса реакции и невозмутимости. А в третьем периоде его усилия были вознаграждены — нападающие сумели наконец опять пробить Бобровского. Отличился Алексис Лафреньер, а Панарин записал на свой счёт вторую результативную передачу в матче. Она стала для российского форварда 40-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, он вышел на 11-е место в списке лучших отечественных ассистентов в истории Кубка Стэнли, сравнявшись с Евгением Кузнецовым. Первое место в этом рейтинге занимает Сергей Фёдоров, на счету которого 124 голевых паса.

В оставшееся до финальной сирены время оба вратаря действовали безупречно, и противостояние в третий раз подряд в этой серии перетекло в овертайм. До этого матча «Рейнджерс» в текущем плей-офф не проиграл ни одного из четырёх дополнительных периодов, но на этот раз удача оказалась на другой стороне. Роковым для дружины Питера Лавиолетта стало удаление Блэйка Уилера на исходе первой минуты.

Причём опытный американский нападающий впервые вышел на лёд после трёхмесячного отсутствия из-за травмы — и сплоховал в самый ответственный момент. «Флорида» уверенно разыграла трёхходовку, точку в которой поставил Рейнхарт. Овертайм завершился за 72 секунды, и это стало рекордом франшизы. Ранее он принадлежал Ткачуку, который принёс победу команде во втором матче прошлогоднего финала конференции с «Каролиной» спустя 111 секунд.

Таким образом, «Флорида» сравняла счёт в серии (2-2), а оба российских хоккеиста вошли в тройку лучших игроков матча. Бобровский был признан второй звездой, а Шестёркин — третьей. Но если опустошённый после пропущенной шайбы Игорь первым из хоккеистов «Рейнджерс» отправился в раздевалку, то Боб, напротив, счастливо принимал поздравления и благодарности от партнёров.

Эта победа стала для Сергея 17-й в овертаймах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории лиги, обойдя Билли Смита и Мартина Бродо (у обоих по 16). От занимающего третье место Гранта Фюра россиянина отделяет лишь одна победа, а вот до лидера в этом рейтинге ещё очень далеко. У Патрика Руа 40 выигранных матчей в дополнительное время.