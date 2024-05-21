Третий год подряд НХЛ запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию
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«В наши нынешние намерения это никак не входит», — цитирует комиссара НХЛ Билла Дэйли ТАСС.
Таким образом, лига третий год подряд запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию.
Сегодня определились полуфинальные пары: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». На турнире принимают участие шесть россиян из трёх команд.
Ранее сообщалось, что Матвей Мичков расторгнет контракт со СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии».