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Третий год подряд НХЛ запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретит въезд Кубка Стэнли на территорию России в случае выигрыша трофея российскими игроками.
Третий год подряд НХЛ запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию
  • Gettyimages.ru

«В наши нынешние намерения это никак не входит», — цитирует комиссара НХЛ Билла Дэйли ТАСС.

Таким образом, лига третий год подряд запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию.

Сегодня определились полуфинальные пары: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». На турнире принимают участие шесть россиян из трёх команд.

Ранее сообщалось, что Матвей Мичков расторгнет контракт со СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии».

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