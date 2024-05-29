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Две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Флориду» в четвёртом матче серии

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Вратарь победителей россиянин Сергей Бобровский записал на свой счёт 21 сейв.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии равный — 2:2. Следующая игра пройдёт Нью-Йорке 31 мая.

Ранее сообщалось, что «Даллас» с Евгением Дадоновым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.

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