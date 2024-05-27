Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с 10 победами в нескольких плей-офф НХЛ
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- © Wilfredo Lee
В составе победителей принимал участие российский голкипер Игорь Шестёркин. По ходу матча он сделал 34 сейва. Эта победа стала для него десятой в плей-офф нынешнего сезона. Таким образом, Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с десятью победами в нескольких плей-офф НХЛ.
Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4. В серии ведёт «Рейнджерс» — 2-1.
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии финала Запада.