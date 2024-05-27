Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с 10 победами в нескольких плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

В составе победителей принимал участие российский голкипер Игорь Шестёркин. По ходу матча он сделал 34 сейва. Эта победа стала для него десятой в плей-офф нынешнего сезона. Таким образом, Шестёркин — второй голкипер в истории «Рейнджерс» с десятью победами в нескольких плей-офф НХЛ.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4. В серии ведёт «Рейнджерс» — 2-1.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии финала Запада.