«Был лучшим игроком»: Шестёркин вновь выстоял и помог «Рейнджерс» выйти вперёд в серии с «Флоридой»

Игорь Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам и помог «Рейнджерс» одержать гостевую победу над «Флоридой» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 18 сейвов, но не смог выручить в овертайме после подправления Александра Веннберга с пятачка. Нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, а также защитник Дмитрий Куликов обошлись в этом матче без набранных очков.

Третий матч финальной серии Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Флоридой» вышел одним из самых результативных в нынешнем плей-офф. Зрители «Эмерант Банк Арены» увидели сразу девять голов, но при этом нашлось место и для фантастических спасений в исполнении вратарей обеих команд. А главным героем встречи без преувеличения стал Игорь Шестёркин, отразивший 34 броска по своим воротам.

Российскому голкиперу «Рейнджерс» пришлось непросто с первых же минут, так как хозяева площадки, раззадоренные предыдущим поражением в Нью-Йорке, бросились осаждать его владения. И уже на исходе третьей минуты «Пантерз» праздновал успех: Сэм Райнхарт реализовал численное преимущество, отправив шайбу над плечом вратаря тыльной стороной клюшки.

На ответ гостям понадобилось меньше пяти минут. Винсент Трочек точным пасом вывел Алекси Лафреньера один на один с Сергеем Бобровским. Владимир Тарасенко в отчаянном броске прыгнул на лёд, пытаясь дотянуться клюшкой и выбить шайбу у нападающего, но тщетно. Не смог ничего противопоставить канадцу и отечественный голкипер. А второй раз красный свет за его воротами загорелся спустя всего 25 секунд. Брэйден Шнайдер бросил по воротам, а Баркли Гудроу подправил шайбу. Она угодила в штангу и срикошетила в сетку за спину Сергею.

Но хозяева не опускали рук и продолжали гнуть свою линию. На 15-й минуте игроки «Рейнджерс» снова оказались в меньшинстве, и Райнхарт вновь оставил Шестёркина не у дел. Правда, и на этот раз не обошлось без рикошета — шайба после броска канадца задела конёк Джейкоба Трубы и слегка изменила направление.

Однако развить успех ни в оставшееся время первого, ни по ходу второго периодов «Флориде» не удалось. Напротив, команда Пола Мориса умудрилась пропустить дважды, причём отличились снова те же — Лафреньер и Гудроу. Алекси совершил сольный проход через всю площадку, обыграв попутно троих защитников, в том числе Дмитрия Куликова, и вновь заставил капитулировать Бобровского. А затем Баркли в касание прошил голкипера после филигранного паса Трочека. Причём «Флорида» в этот момент играла в большинстве после удаления Джейкоба Трубы на четыре минуты. Его фол вызвал после игры массу обсуждений. Многие эксперты и болельщики посчитали, что судьи слишком мягко наказали хоккеиста за удар локтем в голову Эвану Родригесу.

Но так или иначе, на перерыв хозяева отправились при счёте 2:4 и весьма сомнительных перспективах на камбэк, учитывая уверенную игру Шестёркина. Однако у Мориса были свои, как оказалось впоследствии, правильные мысли на этот счёт. Он совершил перестановки в звеньях, в частности, Александр Барков оказался в одной тройке с Картером Вераге, и это весьма быстро принесло свои плоды. Канадский нападающий набросил на пятак, а русский финн подставил клюшку и сократил отставание своей команды.

Как отметил капитан «Флориды» после матча, благодаря тренерским рокировкам команда встряхнулась и начала лучше двигаться и активнее бороться. Не прошло и двух минут после гола Баркова, как трибуны в Санрайзе взорвались от восторга: оставшийся в одиночестве на синей линии Густав Форслинг после вбрасывания выдвинулся вперёд и неотразимо выстрелил в дальнюю девятку.

После этого игроки «Пантерз» по-настоящему завелись и обрушили шквал атак на ворота Шестёркина. Но россиянин был на высоте и тащил один бросок за другим. В общей сложности в третьем периоде он отразил десять попыток соперника. Особенно усердствовал на этом отрезке Вераге, четырежды направлявший шайбу в створ, но тщетно: матч всё равно добрался до овертайма, как и два дня назад в Нью-Йорке. А развязка вышла идентичной — «Рейнджерс» пробил Бобровского и оформил победу. На этот раз отличился Алекс Веннберг.

В этом плей-офф парни с Бродвея не проиграли пока ни одного овертайма из четырёх, и во многом это заслуга Шестёркина. Неслучайно партнёры по команде осыпали комплиментами своего голкипера после игры.

«Сегодня вечером он был нашим лучшим игроком. Когда у тебя есть такой парень, ты чувствуешь огромную уверенность», — заявил, в частности, Трочек.

Для Игоря эта победа стала десятой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Он добрался до знаковой отметки во второй раз в карьере — в его активе столько же выигранных матчей в плей-офф сезона-2021/22. В истории «Рейнджерс» лишь одному вратарю удавалось провернуть подобное большее количество раз: Хенрик Лундквист выигрывал минимум по десять встреч в нокаут-раунде трижды за карьеру.

Кроме того, команда Лавиолетта установила рекорд НХЛ по количеству волевых побед в одном сезоне, учитывая и плей-офф, и регулярку. Теперь на счету «Рейнджерс» их стало 34 — на одну больше, чем у «Эдмонтона» в сезоне-1983/84 и «Каролины» в 2005/06. Интересно, что «Харрикейнз» в том чемпионате возглавлял нынешний тренер ньюйоркцев.