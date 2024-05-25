Лавиолетт: Шестёркин великолепен как по ходу всего сезона, так и в плей-офф

Главный тренер «Нью Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре российского вратаря Игоря Шестёркина после победы над «Флоридой» во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Шестёркин великолепен как по ходу всего сезона, так и в плей‑офф. Чтобы добиться победы и сравнять счёт в серии, команде необходимы сейвы. И было несколько важных моментов, в паре ситуаций он был на высоте», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба клуба.

Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу «Рейнджерс». Шестёркин в этой игре сделал 26 сейвов.

Ранее сообщалось, что Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида».