Лавиолетт: Шестёркин великолепен как по ходу всего сезона, так и в плей-офф
«Шестёркин великолепен как по ходу всего сезона, так и в плей‑офф. Чтобы добиться победы и сравнять счёт в серии, команде необходимы сейвы. И было несколько важных моментов, в паре ситуаций он был на высоте», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба клуба.
Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу «Рейнджерс». Шестёркин в этой игре сделал 26 сейвов.
Ранее сообщалось, что Шестёркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида».