Ответный удар: пас Панарина и 26 спасений Шестёркина помогли «Рейнджерс» сравнять счёт в серии Кубка Стэнли с «Флоридой»

Результативная передача Артемия Панарина и 26 спасений Игоря Шестёркина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Флоридой» во втором матче финала Восточной конференции НХЛ. Победный гол в овертайме забросил Баркли Гудроу. Российский голкипер ньюйоркцев был признан второй звездой этой встречи, а его визави из «Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков из 30, — третьей. Таким образом, победитель регулярного чемпионата взял реванш за предыдущее домашнее поражение, а счёт в серии стал равным.

После сухого поражения в первом домашнем матче серии «Рейнджерс» нужно было во что бы то ни стало реабилитироваться перед своими фанатами, а также исправлять положение. Два фиаско подряд в финале конференции с «Флоридой» практически лишали шансов на итоговый успех, так что подопечные Питера Лавиолетта вышли на вторую игру максимально заряженными на победу.

Этот настрой довольно быстро вылился в первый гол. На пятой минуте встречи игроки «Пантерз» отбились от одной из атак хозяев и выбросили шайбу из своей зоны, но она вновь досталась оппонентам. Артемий Панарин в непростой ситуации сумел сохранить снаряд у борта и отдать передачу, почти не глядя на партнёра. Классно сыграл в этом моменте и Адам Фокс, который нашёл Винсента Трочека у пустого угла ворот Сергея Бобровского. И американец, которому катастрофически не везло в первой встрече, на этот раз не промахнулся. Панарин же записал себе в актив 12-е очко в нынешнем плей-офф за такое же количество игр. У российского нападающего 4 гола и 8 ассистов.

Хоккеисты «Флориды» в попытках сдержать атакующий натиск хозяев старались играть максимально жёстко, на грани фола, и не всегда справлялись с тем, чтобы не переборщить. За первый период арбитры трижды отправляли гостей на скамейку штрафников, в том числе отличился со знаком минус Дмитрий Куликов, врезавший плечом в лицо Алексу Веннбергу.

Однако «Рейнджерс» так и не сумел выудить дивиденды из нарушений оппонентов. И это при том, что команда из Нью-Йорка забросила в этом плей-офф 11 шайб из 37 в большинстве — это второй показатель после «Эдмонтона», у которого 15 таких голов. Но, как отметил после игры Бобровский, его партнёры исполнили несколько классных блок-шотов, чтобы не позволить сопернику реализовать лишнего. А вот свой шанс при игре в неравных составах в концовке отрезка «Пантерз» использовал: хлёстким броском Игоря Шестёркина прошил Картер Вераге.

После этого оба вратаря включили суперрежимы и не позволили соперникам отличиться на протяжении оставшихся 40 минут игры. Чуть больше работы было у Бобровского, но он был безукоризнен, совершив несколько эффектных сейвов. Да и Шестёркин, к которому остались вопросы по первому матчу серии, на этот раз не уступал визави, так что встреча перетекла в овертайм. Опасные моменты вновь возникали и у тех, и у других ворот, а развязка наступила лишь на 15-й минуте дополнительного периода. Барклай Гудроу мощным броском отправил шайбу в ближнюю девятку без шансов для голкипера «Пантерз», который до этого отразил 28 из 29 бросков.

«Была передача по центру… Я не люблю рассуждать о голах. Он просто бросил и забил», — прокомментировал эпизод Сергей.

Этот гол прервал сразу две солидные серии. Во-первых, «Флорида» потерпела первое поражение в овертаймах плей-офф с 2021 года. За это время команда одержала 11 побед в таких матчах. Кроме того, на 12 матчах остановилась и победная серия Бобровского в играх с дополнительным временем. Началась она ещё в «Коламбусе» в 2019 году. Не проиграй «Пантерз» на этот раз, российский вратарь мог бы установить абсолютный рекорд НХЛ по этому показателю. А сейчас он делит первую строчку с Патриком Роем, на счету которого столько же побед в овертаймах Кубка Стэнли в 1993—1996 годах.

Для Шестёркина же, совершившего 26 сейвов, эта победа в дополнительное время стала четвёртой в карьере. По этому показателю он сравнялся с Дэйвом Керром и вышел на четвёртое место среди всех голкиперов в истории «Рейнджерс». Рекорд франшизы принадлежит Хенрику Лундквисту (11). Оба российских вратаря попали в тройку лучших игроков матча. Голкипер «Рейнджерс» был признан второй звездой, а страж ворот «Пантерз» — третьей.

«На мой взгляд, наши ребята вновь сработали на ура. Здорово обороняются, выкладываются по полной. Очень напряжённая игра, с перевесом в один гол. Будем двигаться дальше», — отметил Бобровский.

Интересно, что и оба тренера остались довольны действиями подопечных в этой встрече. По словам Пола Мориса, сложно было рассчитывать на победу в обеих гостевых играх с победителем регулярного чемпионата, и тот факт, что «Флориде» удалось довести матч до овертайма, уже достоин похвалы. В свою очередь, Лавиолетт назвал победу важной и отметил, что гораздо приятнее продолжать серию при счёте 1-1, нежели 0-2. Следующие два матча противостояния состоятся на домашней арене «Пантерз» в Санрайзе.