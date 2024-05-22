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Шестёркин — претендент на премию «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

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Авторы сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявили претендентов на награду «Конн Смайт Трофи».
Шестёркин — претендент на премию «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ
  • AP

Среди претендентов — российский вратарь Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

Также в список вошли Эван Бушар («Эдмонтон»), Миро Хейсканен («Даллас»), Уайатт Джонстон («Даллас»), Винсент Трочек («Рейнджерс»), Александр Барков («Флорида»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

«Конн Смайт Трофи» вручается самому ценному игроку по итогам двух раундов плей-офф НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф Шестёркин отражает 92,3% бросков и пропускает по 2,40 шайбы в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что Шестёркин вышел на шестое место по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей.

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