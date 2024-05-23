Второй сухарь за карьеру: Бобровский отразил 23 броска и принёс «Флориде» победу в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Сергей Бобровский признан главной звездой первого матча финала Восточной конференции плей-офф НХЛ. В гостевой встрече с «Рейнджерс» российский голкипер отразил все 23 броска и оформил второй сухарь в плей-офф НХЛ в карьере. Тем самым он не только не позволил «Флориде» одержать победу над сильнейшей командой регулярного чемпионата, но и взял верх в заочной дуэли с Игорем Шестёркиным, не лучшим образом сработавшим в эпизодах с первыми двумя пропущенными голами.

В этом году состав участников финала Востока получился довольно предсказуемым. По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Флорида» заняли первое место в Столичном и Атлантическом дивизионах соответственно и подтвердили свой статус в плей-офф, без особых проблем преодолев два раунда. Обладатели Президентского кубка потерпели лишь два поражения, а их оппоненты — всего на одно больше, за что стоит сказать спасибо Никите Кучерову и компании. Но всё равно не было никаких сомнений, что за выход в решающую стадию Кубка Стэнли будут бороться сильнейшие команды конференции.

Да, как таковой истории противостояния в плей-офф коллективы практически не имели. До настоящего момента их пути пересекались лишь однажды — в первом раунде розыгрыша 1997 года. И борьбы тогда не получилось. Игроки «Рейнджерс» буквально смяли проводивший четвёртый сезон в лиге «Пантерз» со счётом 4-1 и прошли дальше. Но на этот раз лёгкой прогулки для подопечных Питера Лавиолетта точно не предвиделось. И причин тому было несколько: Мэттью Ткачук, Александр Барков и Сергей Бобровский.

В нынешнем турнире голкипер уже успел произвести настоящий фурор и даже оформить сейв, впоследствии вдохновивший на создание футболок с его изображением, и справедливо считался одним из главных козырей «Пантерз» в грядущей дуэли. Ведь он не только знал все приёмы своего близкого друга и по совместительству лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина, но и являлся настоящим специалистом по победам над триумфаторами регулярки (7-1). В 2019-м он помог «Коламбусу» разгромить «Тампа-Бэй», а год назад стал главным творцом камбэка «Пантерз» в серии с «Бостоном».

Правда, на этот раз Бобровскому предстояло сразиться с самим Игорем Шестёркиным, до сегодняшнего дня входившим в четвёрку лучших голкиперов плей-офф по проценту сейвов и считавшимся не только главным фактором успеха «Рейнджерс» в нынешнем первенстве, но и претендентом на «Конн Смайт Трофи». Но если Сергей сумел подтвердить свой высокий статус и провёл практически идеальный матч, то его соперник таким похвастаться не смог.

Проблемы Шестёркина начались уже в первом периоде, когда он пропустил необязательный гол от Ткачука. Бросок американца не был неберущимся, да и серьёзного трафика перед воротами не наблюдалось, но Игорь допустил ошибку и не смог поймать шайбу в ловушку. Тем самым он позволил «Пантерз» материализовать игровое преимущество, которым команда владела по ходу первого периода. Игроки «Рейнджерс» почти вдвое реже попадали в створ (5-9), однако имели шанс восстановить паритет, но вырвавшийся один на один с голкипером Брэйден Шнайдер угодил в штангу.

После перерыва хозяева ожидаемо прибавили в активности и стали значительно чаще заставлять Бобровского демонстрировать мастерство. И он не разочаровывал. Только в первые две минуты из убойных позиций атаковали Уилл Кайлли и Винсент Трочек, но россиянин стоял стеной, а уже в самой концовке отрезка не позволил «Рейнджерс» подтвердить статус одной из лучших команд Кубка Стэнли по реализации большинства. Панарин отпасовал на Адама Фокса, а тот вывел на ударную позицию Мику Зибанеджада, но Сергей чудом успел переместиться из одного угла в другой и коньком парировал выстрел шведа в касание.

Было очевидно, что Бобровский поймал кураж, в связи с чем даже второй гол «Флориды» мог практически снять все вопросы о победителе встречи. И он был забит в середине третьего периода. Оливер Экман-Ларссон напомнил о своих снайперских навыках и издали прошил Шестёркина. Однако тренерский штаб «Рейнджерс» попросил судей посмотреть эпизод на предмет контакта вратаря с форвардом соперника Райаном Ломбергом, и взятие ворот было отменено, а хозяева сохранили надежду на победу.

Тем обиднее, что перечеркнули её собственные хоккеисты. И одним из них оказался Шестёркин, вновь не справившийся с волнением в напряжённый момент. За четыре минуты до финальной сирены Картер Вераге попытался организовать сольный прорыв, но немного перестарался и фактически сделал пас вышедшему на подстраховку Игорю. Тому оставалось лишь спокойно перевести шайбу в среднюю зону, однако россиянин зачем-то отбросил её в борт — прямо на ход канадцу. Последовал прострел на дальнюю штангу, но поспел бы на него Ткачук или нет, так и останется загадкой. В попытке прервать передачу Алекси Лафреньер забил в собственные ворота.

После этого шансов на спасение у «Нью-Йорка» практически не осталось, а жирную точку поставил Сэм Беннетт, поразивший пустой створ — 3:0. Но ни он, ни набравшие по два очка Ткачук и Вераге не удостоились звания первой звезды, хотя американец первым в истории забил четыре победных гола в пяти встречах полуфинала Кубка Стэнли. Ею заслуженно стал Бобровский, который не только отразил 23 броска, но и оформил второй сухарь в плей-офф в карьере. Причём спустя ровно год после того, как это удалось ему впервые. Тогда он совершил 32 сейва и не позволил отличиться «Каролине» (1:0).