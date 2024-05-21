Каменский — о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: плохо всему российскому хоккею
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«Это уже не новость. Это уже давно, по-моему, то, что запретила. Плохо это, естественно, для ребят, которые бьются, отдаются, хотят привезти кубок детям, родным, близким, и всему российскому хоккею плохо», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».
21 мая стало известно, что третий год подряд НХЛ запрещает игрокам отвозить Кубок Стэнли в Россию.
Сегодня определились полуфинальные пары: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». На турнире принимают участие шесть россиян из трёх команд.
Ранее сообщалось, что Матвей Мичков расторгнет контракт со СКА и продолжит карьеру в «Филадельфии».