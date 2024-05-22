Источник: у Овечкина заблокировали счёт ИП в России из-за долга в 49 тыс. рублей

Банковский счёт ИП капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тыс. рублей.

Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

«В России Овечкин владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продаёт продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров», — говорится в сообщении.

ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина и направила решение об этом в банк.

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Кирилл Марченко вспомнил знакомство с Овечкиным.