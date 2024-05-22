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«Матч ТВ»: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС России).
«Матч ТВ»: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка
  • Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», это была техническая ошибка. В настоящее время бухгалтер разбирается с ситуацией.

Как сообщал ранее Mash, у Овечкина заблокировали счёт ИП в России из-за долга в 49 тыс. рублей.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провёл 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Кирилл Марченко вспомнил знакомство с Овечкиным.

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