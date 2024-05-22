«Матч ТВ»: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС России).

По информации «Матч ТВ», это была техническая ошибка. В настоящее время бухгалтер разбирается с ситуацией.

Как сообщал ранее Mash, у Овечкина заблокировали счёт ИП в России из-за долга в 49 тыс. рублей.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провёл 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

Ранее Кирилл Марченко вспомнил знакомство с Овечкиным.