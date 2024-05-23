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Бобровский признан первой звездой матча НХЛ с «Рейнджерс»

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Стали известны имена лучших игроков стартового матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Бобровский признан первой звездой матча НХЛ с «Рейнджерс»
  • AP
  • © Michael Dwyer

Первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На его счету шатаут и 23 сейва.

Звания второй и третьей звезды достались тоже игрокам гостей — нападающим Мэттью Ткачуку и Картеру Вераге.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 3:0 в пользу «Флориды». Таким образом, команда повела в серии — 1-0. Следующая игра пройдёт 25 мая в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин — претендент на премию «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ.

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