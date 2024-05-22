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Панарин: Бобровский — мой лучший друг в хоккее, можем говорить о чём угодно

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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назвал вратаря «Флориды» Сергея Бобровского своим лучшим другом в хоккее.
Панарин: Бобровский — мой лучший друг в хоккее, можем говорить о чём угодно
  • AP

«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чём угодно и быть откровенными друг с другом. У нас очень искренние взаимоотношения», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Бобровский и Панарин сыграют друг против друга в финале Восточной конференции Кубка Стэнли. Первый матч между «Флоридой» и «Рейнджерс» состоится 23 мая.

Ранее Бобровский высказался о выходе своей команды в финал Восточной конференции.

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