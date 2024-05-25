Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду» во втором матче плей-офф Кубка Стэнли
Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.
За «Рейнджерс» с передачи Артемия Панарина забили Винсент Трочек и Баркли Гудроу. Единственную шайбу «Флориды» забросил Картер Вераге.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
Игорь Шестеркин сделал 26 сейвов.
Счёт в серии — 1-1. Третий матч состоится 26 мая.
Ранее передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном».