RT в Telegram
Подпишись

Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»

Короткая ссылка
«Даллас Старз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.
Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»
  • AP
  • © Tony Gutierrez

Встреча в Далласе (США) завершилась во втором овертайме со счётом 3:2.

Победную шайбу во втором овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

У «Старз» дубль оформил форвард Тайлер Сегин. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 мая в Далласе.

Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить