Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»

«Даллас Старз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли.

Встреча в Далласе (США) завершилась во втором овертайме со счётом 3:2.

Победную шайбу во втором овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

У «Старз» дубль оформил форвард Тайлер Сегин. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 мая в Далласе.

Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.