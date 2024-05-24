Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»
- AP
- © Tony Gutierrez
Встреча в Далласе (США) завершилась во втором овертайме со счётом 3:2.
Победную шайбу во втором овертайме забросил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Также отличились Леон Драйзайтль и Зак Хайман.
У «Старз» дубль оформил форвард Тайлер Сегин. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 мая в Далласе.
Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.