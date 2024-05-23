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Генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным

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Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с Валерием Ничушкиным.

«Вполне вероятно, что он вернётся в расположение клуба», — приводит слова Макфарленда журналист Эван Равал.

Также он отметил, что расторжение договора с россиянином на данный момент не рассматривается.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее главный тренер «Колорадо» высказался о будущем Ничушкина.

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