34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Флориду»
- AP
- © Wilfredo Lee
Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Ворота победителей защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии теперь 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии финала Запада.