34 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Флориду»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флорида Пантерз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Ворота победителей защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который сделал 34 сейва. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии теперь 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии финала Запада.