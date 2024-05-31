Шестёркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Стали известны имена лучших игроков пятого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Третьей звездой стал российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он отразил в этой встрече 34 броска по своим воротам.

Первой звездой матча признали форварда «Пантерз» Антона Лунделля. Второй — нападающий «Флориды» Густав Форслинг.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу «Флориды».

Ранее Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.