Гол Тарасенко помог «Флориде» победить «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения по своим воротам.

У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 сейва.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с Дадоновым и повёл в серии.