Гол Тарасенко помог «Флориде» победить «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли
Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.
В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения по своим воротам.
У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 сейва.
Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.
Ранее «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с Дадоновым и повёл в серии.