Умер бывший замглавы МИД России Потапов

Бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни.

Об этом в своём Telegram сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«1 июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова», — написала Захарова.

Она указала на то, что Потапов в разное время занимал важные посты, начиная от должности посла России в Болгарии и замминистра иностранных дел России, заканчивая руководящими постами в администрации президента.

Прощание со скончавшимся дипломатом пройдёт

4 июня в траурном зале ЦКБ.

В октябре 2023 года МИД России сообщил, что умер чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец, работавший директором департамента общеевропейского сотрудничества.