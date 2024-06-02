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Умер бывший замглавы МИД России Потапов

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Бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни.
Умер бывший замглавы МИД России Потапов
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«1 июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало чрезвычайного и полномочного посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова», — написала Захарова.

Она указала на то, что Потапов в разное время занимал важные посты, начиная от должности посла России в Болгарии и замминистра иностранных дел России, заканчивая руководящими постами в администрации президента.

Прощание со скончавшимся дипломатом пройдёт 
4 июня в траурном зале ЦКБ.

В октябре 2023 года МИД России сообщил, что умер чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец, работавший директором департамента общеевропейского сотрудничества. 

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