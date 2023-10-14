МИД России: умер чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец

МИД России сообщил, что умер чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец, работавший директором Департамента общеевропейского сотрудничества. В частности, Кобринец в 2006—2011 годах занимал пост заместителя постпреда страны при Евросоюзе.

Дипломату был 61 год. Он работал в системе МИД на различных должностях как в Центральном аппарате, так и за рубежом.

«Ушёл талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — заявило Министерство иностранных дел.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти почётного профессора, преподавателя МГИМО Наталии Чернышёвой.