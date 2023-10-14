МИД России: умер чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец
- Gettyimages.ru
Дипломату был 61 год. Он работал в системе МИД на различных должностях как в Центральном аппарате, так и за рубежом.
«Ушёл талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — заявило Министерство иностранных дел.
Накануне представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти почётного профессора, преподавателя МГИМО Наталии Чернышёвой.