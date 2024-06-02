Замглавы администрации района Белгородской области погиб при детонации снаряда
- РИА Новости
Об этом заявил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков.
Семье погибшего окажут помощь, отметил губернатор Белгородской области.
Ранее один человек погиб и девять пострадали при атаке ВСУ на село Зозули Белгородской области.
Также Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.
Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате БПЛА-атаки со стороны ВСУ по Белгородской области.