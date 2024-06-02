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Замглавы администрации района Белгородской области погиб при детонации снаряда

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Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса.
Замглавы администрации района Белгородской области погиб при детонации снаряда
  • РИА Новости

Об этом заявил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения получили глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков.

Семье погибшего окажут помощь, отметил губернатор Белгородской области.

Ранее один человек погиб и девять пострадали при атаке ВСУ на село Зозули Белгородской области.

Также Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.

Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате БПЛА-атаки со стороны ВСУ по Белгородской области.

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