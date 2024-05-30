Гладков: один человек погиб и девять пострадали при атаке ВСУ на село Зозули

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб и девять пострадали при атаке ВСУ на село Зозули.

Как он написал в своём Telegram, украинские военные с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирский автомобиль, который вёз с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия.

«К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью... Ещё девять человек пострадали: четыре женщины и пятеро мужчин», — отметил он.

Губернатор указал, что все пострадавшие были госпитализированы.

Также повреждения в селе получила кровля частного жилого дома.

Ранее сообщалось, что часть жителей двух сёл Белгородской области лишились света после обстрела.