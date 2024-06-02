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Washington Post: офицеры ВСУ жалуются на плохое качество подготовки новобранцев

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Офицеры украинской армии жалуются на уровень подготовки новобранцев в учебных центрах ВСУ.
Washington Post: офицеры ВСУ жалуются на плохое качество подготовки новобранцев
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей ВСУ.

Так, военный с позывным Шмид признал, что много времени уходит на подготовку мобилизованных, которые не знают, как разобрать и собрать пистолет. Нехватка боеприпасов советского калибра в учебных центрах приводит к тому, что новобранцы попадают на фронт с маленьким опытом стрельбы боевыми патронами.

«Если нас посылают кого-то завербовать, то все хорошие уже набраны в другие бригады, и приходится выбирать из кривых, хромых и больных», — рассказал другой анонимный источник из ВСУ.

Ранее украинские офицеры пожаловались, что мобилизованные солдаты слишком старые и больные.

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