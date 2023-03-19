Политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что большая часть мира склоняется к российской версии событий на Украине, поскольку считает украинского президента Владимира Зеленского марионеткой Соединённых Штатов.

В материале также сказано, что, несмотря на критику Западом дипломатического курса министра иностранных дел России Сергея Лаврова, он доказывает свою эффективность в большинстве стран Африки, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты потерпели неудачу в попытках сместить российского лидера Владимира Путина и не добились своих целей в конфликте вокруг Украины.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия получает всё больше доказательств того, что страны Запада напрямую втянуты в украинский конфликт.