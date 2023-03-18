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Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон провалился на Украине в попытках сместить Путина

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Соединённые Штаты потерпели неудачу в попытках сместить российского лидера Владимира Путина и не добились своих целей в конфликте вокруг Украины. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон провалился на Украине в попытках сместить Путина
  • Gettyimages.ru

«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер подчеркнул, что Вашингтон планировал ослабить Путина и попытаться устроить государственный переворот в России, используя конфликт на Украине.

Экс-разведчик добавил, что вместо этого уровень поддержки российского лидера со стороны населения не только не снизился, но и серьёзно вырос.

Ранее обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek выразил мнение, что сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов.

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