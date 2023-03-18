Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон провалился на Украине в попытках сместить Путина
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«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Риттер подчеркнул, что Вашингтон планировал ослабить Путина и попытаться устроить государственный переворот в России, используя конфликт на Украине.
Экс-разведчик добавил, что вместо этого уровень поддержки российского лидера со стороны населения не только не снизился, но и серьёзно вырос.
Ранее обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek выразил мнение, что сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов.