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Журналист Хаммер: территориальная целостность Украины не является нацинтересом США

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Сохранение территориальной целостности Украины не является национальным интересом Соединённых Штатов. Об этом пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Журналист Хаммер: территориальная целостность Украины не является нацинтересом США
  • Gettyimages.ru

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис, который считается перспективным участником внутрипартийного этапа борьбы за пост американского лидера у республиканцев, заявил, что «у США есть много жизненно важных национальных интересов», но «дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится».

«Заявление Десантиса абсолютно верно», — пишет Хаммер.

Журналист задался вопросом, почему сохранение Украиной спорной территории является «жизненно важным национальным интересом США».

«Особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на востоке Украины могут сами захотеть стать частью России», — подчеркнул Хаммер.

13 марта журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

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