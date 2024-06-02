На глазах у Нурмагомедова: Махачев победил Порье удушающим и изъявил желание побиться за пояс UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев взял верх над Дастином Порье на турнире UFC 302. На протяжении всего поединка россиянин владел преимуществом, успешно проводил тейкдауны и удерживал американца на настиле. Претендент же старался активно работать в стойке и в четвёртом раунде даже рассёк сопернику лоб на выходе из клинча. Но в пятом чемпион провёл удушение Д'Арсе и записал себе в актив третью защиту титула в лёгком весе, повторив достижение Хабиба Нурмагомедова, который впервые с 2022-го присутствовал в его углу. В завершение уроженец Дагестана изъявил желание подраться за титул в полусредней категории.

Российские болельщики давно привыкли к тому, что Ислам Махачев в любом бою априори является фаворитом. Но противостояния с Дастином Порье это касалось особенно. Практически никто не сомневался, что мастер борьбы Ислам Махачев легко разберётся с ударником, не способным похвастать высоким уровнем мастерства в партере.

Сам россиянин тоже не упускал возможности подколоть соперника. Так, во время медиадня он предположил, что американец и сам в себя не верит. По его мнению, тот с момента поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым в 2019 году лучше не стал, а только постарел.

«Как он собирается нокаутировать меня, если ещё в прошлом месяце говорил о завершении карьеры? Мне его жалко. Это его последний шанс. Это, возможно, финальный поединок Дастина. Разве это правильный настрой на бой?» — задавался вопросом Махачев.

Бриллиант пытался хотя бы психологически воздействовать на чемпиона и едва не спровоцировал потасовку на пресс-конференции. Но, как подчеркнул россиянин, на церемонии взвешивания они уладили конфликт.

При этом было крайне интересно, как именно сложится противостояние, попробует Ислам поработать с американцем в стойке, где тот крайне силён и опасен, или же сразу отправит его на канвас и там решит все вопросы.

В итоге схватка началась с небольшого размена. Порье даже попал первым, но Махачев ответил опасной двойкой. Однако следом он занялся излюбленным делом и уже на 39-й секунде совершил проход в ноги. В партере визави пришлось очень непросто, ведь чемпион пытался выйти на сабмишен: ручной треугольник, «кимура». Ему даже удалось забрать спину в надежде сделать удушающий, но американец выстоял, впрочем, отдав раунд вчистую.

Зато второй получился не настолько односторонним. Теперь уже Бриллианту удалось продемонстрировать отличную защиту от переводов, о которой в преддверии боя так много говорили в его тренерском штабе. Вдобавок он неплохо попадал в клинче. Да и размены в стойке ожидаемо остались за Дастином.

В третьей пятиминутке всё вернулось на круги своя. Не успели спортсмены отдышаться, как россиянин обрушил претендента на настил и забрал спину. Потом он даже вышел в фулл-маунт, однако Порье опять каким-то чудом выбрался из практически безнадёжной ситуации. Но важно, что Ислам и в ударке не уступал и несколько раз потряс американца.

А вот в предпоследнем раунде ему снова пришлось непросто. Бриллиант, понимая, что уступает, активно пошёл вперёд, выбрасывая опаснейшие удары. И в мощных разменах уроженец Дагестана вполне мог пропустить. Однако он сам ловил бездумно бросавшегося на него оппонента и пару раз неплохо попал с левой. Затем он совершил очередной проход в ноги. Но самое неприятное произошло на выходе из клинча, когда Порье рассёк лоб чемпиону. Кровь начала буквально заливать ему лицо.

В сложившейся ситуации Махачев принял решение не рисковать и всё-таки завершить противостояние в партере. Представитель США поначалу вроде бы успешно защищался от тейкдаунов, но на третьей минуте обладатель пояса всё же добился своего, когда захватил шею соперника. Тот пытался уйти от захвата и даже старался подняться на ноги, но Ислам тут же прихватил его шею правой и через руку провёл удушение Д'Арсе.

Таким образом, он одержал 26-ю победу в карьере и провёл третью защиту пояса в лёгком весе UFC, повторив достижение Нурмагомедова. Зато он уже превзошёл друга по количеству побед подряд в UFC — 14. В активе Орла — 13, хотя он, в отличие от соотечественника, не потерпел ни одного поражения в карьере.

Выиграл Ислам и по оценкам судей, хотя один из них по итогам четырёх раундов умудрился насчитать ничью. Помимо этого, российский атлет получит бонус, ведь его поединок с американцем признали лучшим на турнире.

Также по теме Фактор раненого зверя: почему бой с Порье может превратиться для Махачева в тяжелейшее испытание Ислам Махачев подходит к поединку с Дастином Порье на UFC 302 в статусе явного фаворита. Россиянин пребывает в отличной форме и...

К чести Махачева, сразу после окончания схватки он обнялся с Порье и поблагодарил его за поединок.

«Думаю, Дастин провёл отличный кэмп, его тренеры проделали хорошую работу. Порье защитился от моих тейкдаунов и заставил потрудиться. Он чемпион и легенда этого спорта. Спасибо, Дастин», — заявил россиянин в прямом эфире.

Но главное, он в очередной раз изъявил желание сразиться за титул в полусреднем весе. И кажется, теперь Дана Уайт просто обязан прислушаться к первому номеру рейтинга вне зависимости от категорий.

«Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что, когда защищаешь пояс, это уже не то. Так что мне нужен новый», − добавил он.

Помимо Махачева, участие в турнире принял ещё один россиянин — Роман Копылов. Он одержал четыре победы подряд в UFC и, складывалось впечатление, находился в шаге от попадания в топ-15. Всё испортило неожиданное поражение в бою с Энтони Эрнандесом, когда уроженец Кемеровской области вышел на коротком уведомлении. Закрывать его предстояло в противостоянии с Сезаром Алмейдой, который к 36 годам имел всего пять противостояний в ММА и огромный опыт в кикбоксинге, где в том числе брал верх над Алексом Перейрой.

К счастью, Копылову удалось добиться успеха. Причём базовый ударник порадовал существенным прогрессом в борьбе. Бразилец, как и ожидалось, в кикбоксерском стиле много выбрасывал ударов руками и ногами и в этом серьёзно превзошёл оппонента (114 против 74).

Зато Роман провёл пять тейкдаунов, тогда как соперник — ни одного. В стартовом раунде он и вовсе едва не удосрочил Алмейду, когда попал отличным встречным выстрелом, но не успел добить его. Зато закрепился в партере, где и завершил отрезок. В следующих пятиминутках ситуация повторилась. Россиянин переводил Сезара, но не хватало немного мастерства, чтобы провести болевой или удушающий. Тем не менее он добился успеха раздельным решением судей.

А в соглавном событии сошлись Шон Стриклэнд, лишь недавно упустивший чемпионский пояс в среднем весе, и Пауло Коста. Американцу также удалось вернуться на победную тропу. Он владел тотальным преимуществом, шёл вперёд и наносил много ударов, а в концовке и вовсе едва не завершил противостояние досрочно. Тем удивительнее оказались действия одного из арбитров, отдавшего предпочтение бразильцу. Но двое других всё же заняли сторону Стриклэнда.