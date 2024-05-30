Фактор раненого зверя: почему бой с Порье может превратиться для Махачева в тяжелейшее испытание

Ислам Махачев подходит к поединку с Дастином Порье на UFC 302 в статусе явного фаворита. Россиянин пребывает в отличной форме и находится в шаге от повторения рекордов лёгкого веса как по числу защит пояса, так и побед в титульных боях. Тем временем американец потерпел поражения в последних четырёх схватках и всерьёз размышляет о завершении карьеры. Однако высокие ожидания и недооценка соперника могут сыграть с действующим чемпионом злую шутку и заставить его повторить ошибки Камару Усмана и Исраэля Адесаньи.

В ночь на 2 июня на турнире UFC 302 в Нью-Джерси Ислам Махачев попробует в третий раз отстоять пояс в лёгком весе. В случае успеха в битве с Дастином Порье россиянин сравняется с Хабибом Нурмамегодовым как по числу защит, так и выигранных титульных схваток и тем самым повторит рекорды дивизиона. А по продолжительности победной серии и вовсе выйдет на первое место в истории, обогнав как непобедимого соотечественника, так и Тони Фергюсона. И пока складывается впечатление, будто эти достижения покорятся ему с невероятной лёгкостью.

Дело в его будущем оппоненте, который получил право побороться за трофей благодаря удачному стечению обстоятельств. В июле 2023-го Порье нокаутом уступил Джастину Гэтжи в сражении за звание первого претендента и фактически выбыл из чемпионской гонки. Но Хайлайт так и не смог воспользоваться своей возможностью. Сначала он отказался заменить травмированного Чарльза Оливейру на шоу в Абу-Даби и тем самым поспособствовал проведению реванша между Исламом и Александром Волкановски, а потом зачем-то бросился в погоню за символическим поясом BMF («Самого опасного ублюдка»). И потерпел сокрушительное фиаско в дуэли с Максом Холлоуэем на UFC 300, оказавшись на полу за секунду до гонга.

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Примечательно, что в тот же день из спора выбыли и двое других потенциальных соперника россиянина. На юбилейном турнире Оливейра в напряжённой битве проиграл Арману Царукяну раздельным решением судей и лишился статуса первого номера категории. А его оппонент посчитал полтора месяца недостаточным сроком для подготовки к одному из главных боёв в карьере и отказался драться с Махачевым в Нью-Джерси. Хотя до этого неоднократно призывал устроить реванш и уверял в своей способности побить чемпиона.

В итоге, «вне игры» оказались бойцы, занимающие три первые строчки в рейтинге лёгкого веса. И у матчмейкеров не осталось иного выбора, кроме как выставить против Махачева расположившегося на четвёртом месте Порье. Пусть из последних четырёх боёв тот взял верх лишь в половине, а оба поражения потерпел досрочно. Не в пользу Дастина говорит и тот факт, что звание претендента он получил после победы над Бенуа Сен-Дени — 12-м номером дивизиона на тот момент.

Всё это лишний раз даёт повод говорить о том, что в настоящий момент Порье находится далеко не на пике. В прошлом остались как его беспроигрышная серия из шести поединков, так и два подряд успеха в сражениях с Конором Макгрегором, которые не только вернули ему статус одной из главных звёзд промоушена, но и предоставили шанс второй раз побороться за титул непререкаемого чемпиона. Но осуществить свою мечту у Дастина вновь не получилось. Если в сентябре 2019-го он был задушен Нурмагомедовым, то два года спустя — Оливейрой.

Да, нельзя сказать, что в обоих схватках Порье уступил вчистую. Нурмагомедова он серьёзно потряс во втором раунде, а в третьем чуть было не поймал на гильотину. Оливейру и вовсе отправил в нокдаун в первой пятиминутке и находился буквально в паре разящих попаданий от победы. И это лишний раз даёт понять, что недооценивать навыки Брилиланта не стоит. В плане бокса он по-прежнему остаётся одним из лучших в категории 70,3 кг, да и в партере способен составить конкуренцию большинству топов.

Однако можно сделать вывод, что у Порье недостаток выносливости, который он демонстрировал в ходе обоих чемпионских боёв. Но если в первом из них американец выдохся при попытке задушить Нурмагомедова, то во втором был целый комплекс причин. Неудачная попытка финишировать Оливейру в концовке первого раунда стоила ему слишком много сил, да и пропущенные удары заметно подточили его. В связи с этим, уже в начале третьего отрезка Дастин допустил роковую ошибку и был вынужден постучать.

В результате, из-за этих неудач Порье закрепился в статусе спортсмена, не способного сделать последний шаг. И такое случалось не только с ним. Можно вспомнить Чэда Мендеса, который так и не сумел завоевать трофей в полулёгкой категории и трижды уступал в схватках за пояс Колби Ковингтона, также Александра Густафссона, которому не повезло оказаться на вершине в период царствования Джона Джонса и Дэниела Кормье.

Поэтому сейчас Дастин и рассматривается скорее как разминка для Ислама перед встречами с более серьёзными и опасными соперниками. В частности, об этом свидетельствуют котировки букмекеров, называющих россиянина явным фаворитом противостояния. Да и эксперты хотя и отдают дань уважения американцу, в его успех практически не верят. Но как бы это ни было странно, всё это может сыграть ему на руку.

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В последние два года Махачев ни разу не находился в ситуации, когда его триумф считался чем-то само собой разумеющимся. Такого ощущения не складывалось ни перед дуэлью с зачистившим категорию Оливейрой, ни перед сражением с первым номером рейтинга pound-for-pound Волкановски, пусть тот и заметно уступал в антропометрии. По сути, от Ислама ждут не менее уверенной победы, чем над Бобби Грином или Дэном Хукером. Вот только по своему уровню Порье значительно превосходит обоих и вполне может доставить ему проблем.

В пользу Дастина говорит и тот факт, что ему фактически нечего терять. Он уже прошёл пик и находится на завершающей стадии карьеры, о чём открыто говорит в СМИ. По его словам, битва с Исламом вполне может стать для него последней, ведь в случае поражения, надежд вновь взобраться на вершину у него не останется. И это делает его предельно опасным и способным преподнести одну из самых громких сенсаций 2024 года в MMA. Ведь в истории уже были примеры, когда собирающийся повесить перчатки на гвоздь ветеран чуть было не завоёвывал титул. В октябре 2016-го Дэн Хендерсон почти нокаутировал Майкла Биспинга в своём прощальном бою, но всё же уступил решением судей.

Именно поэтому Махачеву нельзя позволить себе недооценки в поединке с Порье. Ведь только за последние пару лет на этом погорели такие звёзды, как Исраэль Адесанья и Камару Усман. Первый явно не ожидал сопротивления со стороны середняка Шона Стрикланда, а второй позволил себе расслабленность в октагоне и улетел в глухой нокаут за 54 секунды до окончания дуэли с Леоном Эдвардсом. Хотя всецело контролировал её ход и вёл на карточках судей. И если Ислам намерен встать в один ряд с Нурмагомедовым и попутно сохранить статус сильнейшего бойца вне зависимости от дивизионов, то не должен повторять их ошибок.