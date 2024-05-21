Махачев объяснил, почему отправил подарок дочери Волкановски
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«Потому что я — не плохой парень! Я никогда не ворвусь в чужой дом через окно. Пусть думает обо мне только хорошее», — заявил Махачев в интервью Weighing In.
Напомним, что россиянин поборется с Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.
В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.
Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.