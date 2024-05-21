Махачев объяснил, почему отправил подарок дочери Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, почему он отправил подарок дочери австралийского бойца Александера Волкановски.

«Потому что я — не плохой парень! Я никогда не ворвусь в чужой дом через окно. Пусть думает обо мне только хорошее», — заявил Махачев в интервью Weighing In.

Напомним, что россиянин поборется с Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.