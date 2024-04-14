Победа Царукяна над Оливейрой, нокаут Перейры и избиение Гэтжи: чем запомнился UFC 300

В Лас-Вегасе завершился юбилейный турнир UFC 300. Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в главном поединке вечера и провёл первую защиту титула в полутяжёлом весе, а Арман Царукян раздельным решением судей взял верх над Чарльзом Оливейрой, сделав заявку на реванш с Исламом Махачевым. Также шоу запомнилось сокрушительным поражением Джастина Гэтжи от Макса Холлоуэя, доминированием Вейли Жанг в бою с Янь Сяонянь и успешным дебютом Кайлы Харрисон.

Юбилейному, 300-му турниру UFC было суждено стать одним из самых грандиозных в истории лиги. Чтобы сформировать поражающий воображение состав участников, промоушен пожертвовал сразу несколькими еженедельными шоу, но своего всё же добился. В общей сложности на него было заявлено сразу 11 действующих и бывших чемпионов, а также обладатель временного пояса в лёгком весе Джастин Гэтжи, рекордсмен по числу побед Джим Миллер и двукратная золотая медалистка Олимпиады по дзюдо Кайла Харрисон, собиравшаяся совершить свой дебют в чемпионате. Венчать же мероприятие должны были сразу три титульные схватки, а также битва между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном, по итогам которой мог определиться следующий соперник короля лёгкого дивизиона — Ислама Махачева.

Парад звёзд начался с предварительной программы. Открывала её дуэль между бывшими лидерами наилегчайшей и легчайшей категорий — Дейвесоном Фигередо и Коди Гарбрандтом, завершившаяся досрочной победой бразильца удушающим сзади во втором раунде. А продолжилась сокрушительным поражением Миллера от Бобби Грина в противостоянии ветеранов и триумфом трёх бразильцев — Джессики Андраде, Ренато Мойкано и Диего Лопеса. Но если экс-чемпионка в минимальном весе взяла верх лишь раздельным решением, то её соотечественники — нокаутом.

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Порадовала своих поклонников и Харрисон, не оставившая шансов бывшей обладательнице пояса в легчайшем весе Холли Холм. По итогам стартового раунда соотношение значимых ударов составляло 46:1 в пользу двукратного олимпионика — Кайла сходу принялась доминировать в партере и не отпускала визави до самого конца битвы. А в середине второго отрезка «растянула» её на полу и «задушила». Борцовские навыки помогли успешно выступить и Алджэмейну Стерлингу, впервые с 2011 года бившегося в рамках полулёгкой категории. Восемь тейкдаунов и почти пятикратное превосходство по акцентированным попаданиям (39:8) позволили ему не волноваться относительно результата боя с Келвином Каттаром. Все трое судей встали на сторону экс-соперника Петра Яна.

Почти равное количество времени потребовалось Иржи Прохазке и Бо Никалу, чтобы одержать очередные победы в UFC. В начале схватки с Александром Ракичем чех пропустил множество неприятных хуков и лоу-киков, но уже в концовке первой пятиминутки потряс оппонента, после чего лишь наращивал давление. Серб отчаянно сопротивлялся, но не смог уйти от сокрушительного правого прямого и совсем скоро оказался на земле, где и был добит — на 197-й секунде второго раунда.

В свою очередь, Никалу потребовалось на 21 секунду больше. Правда, успеха он добился не за счёт потрясающей ударной техники и нечеловеческой стойкости, а благодаря грэпплингу. Коди Брандэйдж попросту не смог на равных конкурировать с триумфатором молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе и сдался от удушающего, проведя на полу в общей сложности почти семь с половиной минут.

После этого настала очередь поединка между Царукяном и Оливейрой, к которому противники подходили в разном эмоциональном состоянии. Арман выглядел крайне разгорячённым, а на пути к октагону чуть было не бросился на одного из фанатов — угловые сумели вовремя оттащить бойца. А Чарльз, наоборот, был предельно спокоен и даже подошёл поздороваться как с будущим оппонентом, так и с его тренерами.

И преимущество в психологии сыграло определённую роль и в самой битве. Уже в дебюте Царукян допустил ошибку и рухнул на канвас после лоу-кика, а при попытке подняться угодил аккурат в гильотину. Однако не только выбрался из захвата, но вскоре и сам оказался сверху. И создал Оливейре немало проблем, спровоцировав на нарушение правил. В одном из эпизодов тот пробил ап-кик в голову Армана, находившегося в лежачем положении, однако отделался лишь устным предупреждением.

Если первый раунд получился довольно равным и мог отойти любому из оппонентов, то во втором преимущество Царукяна было довольно ощутимым. В стойке он хоть и пропустил пару неприятных прямых, выглядел активнее и даже отметился шикарным акс-киков (удар-топор), а потом ещё и перевёл Оливейру на настил. И там обрушил на него шквал ударов локтями, открыв крайне неприятное рассечение на левой брови.

Чарльз находился в непростом положении. Он точно проиграл второй отрезок и далеко не факт, что был сильнее в первом, поэтому был вынужден сходу идти вперёд в заключительном. Но Арман пресекал буквально все его попытки перехватить инициативу. Сначала уверенно перебоксировал визави, а потом включил борьбу и исполнил второй тейкдаун. Правда, на последних секундах заставил своих фанатов понервничать, когда оказался заперт в удушении Д’Арса. Оливейра принялся позировать перед публикой, но это было слегка преждевременно. Представитель Армении дотерпел до гонга.

Казалось, интриги нет, но один из судей заставил Царукяна поволноваться, сенсационно отдав предпочтение Оливейре. Правда, двое других всё же встали на его сторону и позволили одержать главную победу в карьере. Арман сломил сопротивление бывшего чемпиона и приблизился к реваншу с Исламом Махачевым.

В первом из титульных боёв на кону стоял пояс «самого жёсткого ублюдка» (BMF), за который сражались одни из самых ярких и бескомпромиссных бойцов промоушена — Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. И тот вышел не таким конкурентным, как того ожидали. Уже в первом раунде Хайлайт столкнулся с серьёзными проблемами — мощнейшей вертушкой гаваец сломал ему нос, а во втором дважды ткнул в глаз, но остался безнаказанным. И полностью восстановиться бывший временный чемпион в лёгком весе так и не сумел.

Лишь в четвёртом отрезке Гэтжи не уступил по значимым попаданиям (35:35), но в пятом пережил настоящее избиение. На третьей минуте он пропустил серию разящих ударов и чудом пережил нокдаун, а в самой концовке пошёл ва-банк и решил зарубиться с Холлоуэем. И в жесточайшем размене вновь был чуть медленнее. Сокрушительный правый оверхенд пришёлся точно в челюсть и отправил Джастина в глубочайший нокаут за секунду до гонга. А Максу принёс звание BMF.

В свою очередь, Вейли Жанг гораздо увереннее провела вторую защиту титула в минимальном весе. В китайском дерби с Янь Сяонянь она выглядела гораздо сильнее, а второй отрезок даже забрала со счётом 10:8. И хотя впоследствии позволила себе небольшую расслабленность, своего всё же не упустила. Она вдвое превзошла соперницу как по значимым ударам (106:43), так и по тейкдаунам (6:3), и выиграла единогласным решением — 49:45.

Что касается главного поединка вечера, то тот вышел довольно скоротечным, а его результат многих удивил. Победу Джамалу Хиллу прочил как его тренер Чэд Померой, называвший своего подопечного гораздо более классным бойцом, чем Алекс Перейра, так и Исраэль Адесанья, предрекавший поражение бразильца нокаутом. Да и сам претендент не стеснялся в выражениях, обещая «отправить спать» визави.

Однако эта участь постигла самого Хилла, причём уже на четвёртой минуте. И концовка получилась крайне необычной. Американец нечаянно попал бразильцу в пах, на что незамедлительно отреагировал рефери Хёрб Дин. Однако Перейра жестом потребовал того не останавливать схватку, а уже пару секунд спустя зубодробительным левым апперкотом уложил оппонента на землю и добил, впервые защитив титула в полутяжёлом весе.