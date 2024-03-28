Жаркий вечер в Эр-Рияде: Павлович сразится с Волковым, а Магомедов — с Потерей на турнире UFC в июне

Сергей Павлович померится силами с Александром Волковым в рамках первого в истории турнира UFC в Саудовской Аравии. Поединок с участием звёзд тяжёлого веса пройдёт 22 июня и станет вторым по значимости на шоу. Главным на турнире станет бой за звание первого претендента на титул в средней категории между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером. Кроме того, в Эр-Рияде состоится битва между спортсменами из России и с Украины — Шарабутдином Магомедовым и Игорем Потерей.

В то время как фанаты смешанных единоборств считают дни до юбилейного, 300-го номерного турнира UFC, руководство промоушена уже строит планы на лето. И особое внимание уделяет первому в истории шоу в Саудовской Аравии, которое планирует провести 22 июня на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде.

Уже в конце марта стала известна солидная часть программы мероприятия, а в составе участников оказались сразу трое россиян — и это без учёта уроженца Чечни Хамзата Чимаева, ныне представляющего ОАЭ. При этом двое из отечественных бойцов сразятся друг с другом, а третий померится силами с украинцем. С учётом нынешней геополитической ситуации это выглядит чем-то невероятным.

Тем не менее главным событием всё же видится дуэль между двумя российскими звёздами тяжёлого веса — Сергеем Павловичем и Александром Волковым. В настоящий момент оба располагаются в топ-6 рейтинга, но не входят в число главных соискателей трофея. Последние поражения оба потерпели от Тома Аспинэлла, но если первый уступил англичанину в схватке за временный пояс в ноябре 2023-го, то второй — аж в марте 2022-го. И пусть с тех пор одержал три победы подряд, в чемпионскую гонку так и не вернулся.

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Поэтому отечественным болельщикам может быть немного обидно, ведь двое россиян сойдутся в октагоне в поединке, который не принесёт им ничего по-настоящему ценного. Например, тот же Волков ранее заявлял о готовности подраться с Павловичем, только если на кону будет стоять либо титул, либо звание первого претендента.

«С Сергеем у меня хорошие отношения, и было бы не очень комфортно с ним драться, потому что мы хорошо общаемся и помогали друг другу в подготовке. Но вопрос только в этом… Нужно быть готовым выступить против любого соперника», — заявлял Волков Metaratings в сентябре 2023-го.

По словам Павловича, он также никогда не горел желанием биться с соотечественниками, хотя ранее уже имел такой опыт в американской лиге. В марте 2022-го он сокрушил Шамиля Абдурахимова на UFC Fight Night 204 и продлил свою серию досрочных побед в первом раунде. Кстати, именно на том шоу Александр проиграл Аспинэллу.

К слову, за всю историю UFC россияне неоднократно встречались друг с другом. Впервые это произошло на московском турнире в ноябре 2019 года, где схлестнулись Рустам Хабилов и Сергей Хандожко, после чего пути других соотечественников пересекались ещё несколько раз. Причём матчмейкеры не перестали сводить спортсменов даже после начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя западная публика вполне могла негативно отнестись к такого рода поединкам.

Тем не менее, с того момента между собой успели подраться не только Павлович с Абдурахимовым, но также Алиасхаб Хизриев с Денисом Тюлюлиным и Абубакар Нурмагомедов с Гаджи Омаргаджиевым. Пусть последний потом и стал биться под турецким флагом.

Тем удивительнее, что изначально дуэль Павловича с Волковым не планировалась. Более того, у Александра уже был назначен бой на июнь — с Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 302 в Рио-де-Жанейро. Но внезапно он был отменён, а в соперники ему достался Сергей. И это поставило в ступор не только самого Драго, но и его команду.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я — утром. Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», — сказал тренер Волкова Тарас Кияшко Metaratings.

В российском ММА-сообществе также не обрадовались идее свести Павловича и Волкова в обычном поединке. Неудовольствие от решения матчмейкеров высказал как глава RCC Николай Клименко, так и экс-чемпион Bellator Андрей Корешков, который ранее дважды мог сойтись с соотечественниками в клетке. Однако дуэли с Мухамедом Берхамовым и Рустамом Хабиловым так и не состоялись.

«Не самый приятный бой. Встречаются два наших соотечественника. Они же вместе тренировались. Увидим классическое противостояние в стойке. Один длиннорукий, а второй будет искать ближнюю и среднюю дистанцию. Александр постарается сдержать Сергея. На его стороне антропометрия. Он не такой взрывной, не такие мощные у него удары, как у Павловича. Но в тяжёлом весе обоим хватит сил на нокаут. Александр также сделает упор на удары ногами, постарается ими держать на дистанции и сбивать. Я отдам предпочтение Волкову — победа по очкам, либо досрочная. Он выиграет, если не нарвётся на дурной выброшенный удар», — цитирует Корешкова «Спорт-Экспресс».

Но ещё куда более странно была воспринята идея Даны Уайта и компании выставить друг против друга Шарабутдина Магомедова и Игоря Потерю. И дело не только в том, какие страны представляют спортсмены. Ведь россиянину победа не принесёт практически никаких дивидендов. За свою карьеру украинец провёл пять схваток под эгидой UFC, но взял верх лишь в двух — сначала справился с 41-летнем Маурисио Руа, а потом сладил с дебютантом промоушена Робертом Брыжеком.

Остаётся лишь догадываться, чем руководствовались боссы организации, устраивая эту дуэль в Саудовской Аравии. Возможно, тем самым они хотят продемонстрировать, что спорт находится вне политики, а в октагоне могут встречаться даже бойцы из конфликтующих стран. Но способны ли все участники этого поединка абстрагироваться от внешних факторов и сосредоточиться исключительно на бое? Экс-чемпион M-1 Global Вячеслав Василевский сомневается.

«Я никогда не слышал про Игоря Потерю, даже фамилию такую никогда не слышал. Я не думаю, что этот бой что-то даст Шарабутдину в плане медиа. Как будет выглядеть их конфликт? Если Игорь будет провоцировать Шару на национальной почве в связи с военными действиями, то это не очень хорошая история. Это не бойцовские провокации. Странный поединок. Я про Потерю ничего не слышал, да и Шаре, думаю, этот бой не нужен. Не вижу никаких плюсов для Магомедова, кроме как выйти и одержать победу над Игорем», — сказал Василевский.

Быть может, руководство UFC не слишком устроило выступление Шары Буллета в битве с Бруно Силвой, вследствие чего те не стали сразу ставить его против топовых противников. Но стоило ли при этом разыгрывать карту с противостоянием России и Украины? При идеальном раскладе, болельщиков ждёт интересный поединок в стойке, в противном случае он рискует стать одним из самых мрачных за последнее время и завершиться громким скандалом.

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В свою очередь, венцом шоу в Саудовской Аравии обещает стать сражение за звание первого претендента на титул в среднем весе. Имя будущего противника Дрикуса Дю Плесси определится в схватке между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым, судя по всему, оставившим попытки уложиться в рамки полусредней категории. Последний раз он предпринимал такую попытку в сентябре 2022-го, но не преуспел и был вынужден биться не с Нейтом Диасом, а с Кевином Холлэндом. А после этого подрался с Камару Усманом — и также в 84 кг.

Примечательно, что триумфатор того поединка должен был получить право побороться за трофей в средней категории, но тогда Уайт не сдержал своё слово, данное в эфире шоу Пэта Макаффи. Судя по всему, причиной тому стало не самое яркое выступление Чимаева, который лишь судейским решением взял верх над вышедшим на коротком уведомлении Усманом. А в третьем раунде и вовсе устал и смотрелся заметно хуже визави. Теперь же у Хамзата будет возможность доказать, что тот мини-провал был лишь неудачным стечением обстоятельств.

Но списывать со счетов Уиттакера не стоит. Да, он не такой звёздный боец, как Усман, но зато добился колоссальных успехов именно в среднем дивизионе и не только здорово работает в стойке, но и отлично защищается от проходов в ноги (82%). И если Чимаев не сумеет затащить экс-чемпиона в партер, то вполне может столкнуться с серьёзными проблемами.