Тренер Волкова: анонс боя с Павловичем на турнире UFC стал для нас сюрпризом
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«Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Менеджеры сейчас разбираются», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.
28 марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Павловича с Волковым на турнире промоушена 22 июня.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.
Ранее Павлович высказался о своём возвращении в октагон.