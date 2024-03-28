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Тренер Волкова: анонс боя с Павловичем на турнире UFC стал для нас сюрпризом

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Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко назвал сюрпризом новость о бое своего подопечного с Сергеем Павловичем на турнире UFC.
Тренер Волкова: анонс боя с Павловичем на турнире UFC стал для нас сюрпризом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Менеджеры сейчас разбираются», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

28 марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Павловича с Волковым на турнире промоушена 22 июня.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.

Ранее Павлович высказался о своём возвращении в октагон.

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