Павлович: я никогда не был настолько мотивирован, чтобы вернуться

Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о своём возвращении в октагон.

«Я вернусь в своей наилучшей форме! Я никогда не был настолько мотивирован, чтобы вернуться», — написал Павлович в социальных сетях.

Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович сообщил, что собирается взять паузу в карьере.