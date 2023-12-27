Павлович сообщил, что собирается взять паузу в карьере

Российский боец ММА Сергей Павлович рассказал, что планирует взять паузу в карьере.

«Начало года было неплохим, середина — тоже неплохой, а концовка немного смазалась. Но ничего. Неудовлетворительный результат — тоже результат. Кондиции у меня хорошие. Но сейчас надо сбавить обороты: реабилитация, восстановление. Сейчас думаю взять тайм‑аут», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович рассказал о желании выйти на следующий поединок с флагом страны.