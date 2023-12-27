Павлович: хочу поднять флаг России в UFC, чтобы все видели, откуда я родом
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«Да мне кажется, на меня смотришь — и так понятно, откуда я и какую страну представляю. Я буду ждать, когда можно будет выходить с флагом. Конечно же, я хочу поднять его, чтобы все видели, откуда я родом», — цитирует Павловича «Матч ТВ».
Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.
Ранее Павлович высказался о возможном переходе в полусредний вес Ислама Махачева.