Павлович: хочу поднять флаг России в UFC, чтобы все видели, откуда я родом

Российский боец ММА Сергей Павлович рассказал о желании выйти на следующий поединок с флагом страны.

«Да мне кажется, на меня смотришь — и так понятно, откуда я и какую страну представляю. Я буду ждать, когда можно будет выходить с флагом. Конечно же, я хочу поднять его, чтобы все видели, откуда я родом», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

Напомним, что Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович высказался о возможном переходе в полусредний вес Ислама Махачева.