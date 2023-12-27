Павлович считает, что Махачев может добиться успеха в новой весовой категории

Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о возможном переходе в полусредний вес Ислама Махачева.

«Самое главное — желание. Он с лёгкостью защитил свой пояс в бою против очень серьёзного соперника. Не опасен ли переход? Он очень крепких соперников с лёгкостью одолел. Так что, повторюсь, вопрос только желания и подготовки», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.