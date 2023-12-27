RT в Telegram
Подпишись

Павлович считает, что Махачев может добиться успеха в новой весовой категории

Короткая ссылка
Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о возможном переходе в полусредний вес Ислама Махачева.
Павлович считает, что Махачев может добиться успеха в новой весовой категории
  • Gettyimages.ru

«Самое главное — желание. Он с лёгкостью защитил свой пояс в бою против очень серьёзного соперника. Не опасен ли переход? Он очень крепких соперников с лёгкостью одолел. Так что, повторюсь, вопрос только желания и подготовки», — цитирует Павловича «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить