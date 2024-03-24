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Экс-боец UFC Санчес: мой бывший тренер шантажировал меня и вымогал деньги

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Американский бывший боец UFC Диего Санчес пожаловался на своего бывшего тренера Джошуа Фабиа.

«В течение последних двух лет я пытался сбежать от очень травмирующего опыта. Я говорю об очень злом человеке, который манипулировал мной, шантажировал, вымогал деньги и в конце концов положил конец моей карьере в UFC. Я вёл дела с этим психопатом три-четыре года», — написал Санчес в соцсетях.

По его словам, Фабиа манипулировал им, потому что был бывшим киллером и работником преступных картелей. Санчес также отметил, что в наставнике было так много тьмы, поэтому очень боялся за жизнь свою и семьи.

Диего провёл 47 боёв по правилам смешанных единоборств и одержал 33 победы, завершив карьеру в 2020 году.

Ранее американка Роуз Намаюнас победила бразильянку Аманду Рибас в главном поединке турнира UFC Vegas 89.

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